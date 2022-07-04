У Швеції перебуває 100 тисяч українських біженців

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Володимир Зеленський висловив подяку Швеції за гуманітарну підтримку України та наших громадян.

«Сто тисяч українських громадян перебувають у Швеції, і Швеція підтримує їх. Ми будемо пам’ятати вашу щиру увагу до громадян України у цей важкий час російської війни», – сказав Президент.

Зі свого боку Магдалена Андерссон зазначила, що її візит демонструє підтримку та солідарність Швеції з Українською державою та її народом у цей складний час.

Під час зустрічі сторони обговорили відбудову України. Президент висловив сподівання, що Швеція приєднається до цього процесу.

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Україна та Швеція обговорили питання переробки відходів.