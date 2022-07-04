У Швеції перебуває 100 тисяч українських біженців
Київ • УНН
КИЇВ. 5 липня. УНН. Володимир Зеленський під час зустрічі із прем’єр-міністром Швеції Магдаленою Андерссон, яка перебуває з візитом у нашій країні, повідомив, що у Швеції перебуває 100 тисяч українських біженців, пише УНН.
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Володимир Зеленський висловив подяку Швеції за гуманітарну підтримку України та наших громадян.
«Сто тисяч українських громадян перебувають у Швеції, і Швеція підтримує їх. Ми будемо пам’ятати вашу щиру увагу до громадян України у цей важкий час російської війни», – сказав Президент.
Зі свого боку Магдалена Андерссон зазначила, що її візит демонструє підтримку та солідарність Швеції з Українською державою та її народом у цей складний час.
Під час зустрічі сторони обговорили відбудову України. Президент висловив сподівання, що Швеція приєднається до цього процесу.
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Україна та Швеція обговорили питання переробки відходів.