У серпні з послами G7 буде зустріч щодо спецтрибуналу - Кравченко

Генеральний прокурор Руслан Кравченко проведе у серпні зустріч з послами G7 щодо Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Про це заявив Кравченко під час пресконференції, передає кореспондент УНН.

Я провів вже дві міжнародні зустрічі щодо майбутнього спеціального трибуналу. Також ми домовилися з послами G7 провести зустріч щодо спецтрибуналу в серпні. Вже запланована зустріч. Завтра в мене запланована зустріч з послом Європейського Союзу. Ми повністю виконуємо взяті на себе завдання, міжнародні зобов'язання щодо гармонізації нашого національного законодавства з Європейським Союзом щодо запуску роботи спеціального трибуналу у майбутньому - сказав Кравченко.

Він також зазначив, що Верховна Рада повинна ухвалити відповідні зміни, які стосуються заочного судочинства та інших норм щодо воєнних злочинів.

Довідково

"Велика сімка" (G7) є неофіційним міжнародним клубом, який об'єднує сім провідних світових економік, а саме: США, Японію, Німеччину, Велику Британію, Францію, Італію та Канаду. Варто також знати, що раніше G7 була G8 і її восьмим членом була росія. Проте державу-агресора включили з клубу після анексії українського Криму.

G7 не є офіційною міжнародною організацією, а лише платформою для неформальних зустрічей та консультацій між лідерами цих країн-членів. Члени "Великої сімки" регулярно обговорюють актуальні глобальні питання, такі як економіка, клімат, безпека та інші.

Доповнення

15 липня Верховна Рада ратифікувала угоду між Україною та Радою Європи про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. За словами Кравченка, це ще один крок справедливості. Також Генпрокурор заявляв, що робота Трибуналу - це робота фактів і доказів, тож саме прокурори України відіграватимуть у цьому процесі ключову роль.

Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква повідомляв, що триває робота над розширеною частковою угодою щодо створення Спеціального трибуналу щодо злочинів агресії росії. Вже наприкінці цього року він може розпочати свою фактичну діяльність.

18 липня Генеральний прокурор Кравченко провів першу міжнародну зустріч з послом Нідерландів Алле Дорхаутом. Обговорювали функціонування Спеціального трибуналу щодо злочину агресії рф та співпрацю у притягненні до відповідальності за міжнародні злочини.