Генеральный прокурор Руслан Кравченко проведет в августе встречу с послами G7 по Специальному трибуналу по преступлению агрессии против Украины. Об этом заявил Кравченко во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

Я провел уже две международные встречи по будущему специальному трибуналу. Также мы договорились с послами G7 провести встречу по спецтрибуналу в августе. Уже запланирована встреча. Завтра у меня запланирована встреча с послом Европейского Союза. Мы полностью выполняем взятые на себя задачи, международные обязательства по гармонизации нашего национального законодательства с Европейским Союзом по запуску работы специального трибунала в будущем - сказал Кравченко.

Он также отметил, что Верховная Рада должна принять соответствующие изменения, касающиеся заочного судопроизводства и других норм по военным преступлениям.

Справка

"Большая семерка" (G7) является неофициальным международным клубом, который объединяет семь ведущих мировых экономик, а именно: США, Японию, Германию, Великобританию, Францию, Италию и Канаду. Стоит также знать, что ранее G7 была G8 и ее восьмым членом была россия. Однако государство-агрессор исключили из клуба после аннексии украинского Крыма.

G7 не является официальной международной организацией, а лишь платформой для неформальных встреч и консультаций между лидерами этих стран-членов. Члены "Большой семерки" регулярно обсуждают актуальные глобальные вопросы, такие как экономика, климат, безопасность и другие.

Дополнение

15 июля Верховная Рада ратифицировала соглашение между Украиной и Советом Европы о создании Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины. По словам Кравченко, это еще один шаг справедливости. Также Генпрокурор заявлял, что работа Трибунала - это работа фактов и доказательств, поэтому именно прокуроры Украины будут играть в этом процессе ключевую роль.

Заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква сообщал, что продолжается работа над расширенным частичным соглашением о создании Специального трибунала по преступлениям агрессии россии. Уже в конце этого года он может начать свою фактическую деятельность.

18 июля Генеральный прокурор Кравченко провел первую международную встречу с послом Нидерландов Алле Дорхаутом. Обсуждали функционирование Специального трибунала по преступлению агрессии рф и сотрудничество в привлечении к ответственности за международные преступления.