У Рівному водій втікав від патрульних і перекинувся
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 6 січня. УНН. Невдало завершилася втеча від патрульної поліції для водія Mitsubishi Lancer. Після 15-хвилинної погоні він перекинувся на трасі Київ-Чоп, повідомила УНН прес-служба патрульної поліції Рівного.
О 6:00 водій легковика на вулиці Степана Бандери у Рівному проїхав на заборонний сигнал світлофора. Вимогу патрульних зупинитися проігнорував і почав втікати. Порушник їхав зустрічною смугою, перехрестя на червоний сигнал світлофора.
На трасі міжнародного значення Київ-Чоп їхав проти транспортного потоку, але на розв’язці не впорався з керуванням і з’їхав з дороги та перекинувся.
Під час затримання водій медичної допомоги не потребував. У крові виявили 0.51 проміле алкоголю.
Свою поведінку працівникам поліції 51-річницй чоловік пояснив звичайною цікавістю. За його словами, хотів перевірити потужність службових автомобілів. На нього склали одразу 4 адмінматеріали: за керування у стані сп'яніння, за скоєння ДТП, за невиконання вимоги про зупинку та проїзд на заборонний сигнал світлофора.