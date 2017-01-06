В Ровно водитель убегал от патрульных и перевернулся
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 6 января. УНН. Неудачно завершилась бегство от патрульной полиции для водителя Mitsubishi Lancer. После 15-минутной погони он перевернулся на трассе Киев-Чоп, сообщила УНН пресс-служба патрульной полиции Ровно.
В 6:00 водитель легковушки на улице Степана Бандеры в Ровно проехал на запрещающий сигнал светофора. Требование патрульных остановиться проигнорировал и начал убегать. Нарушитель ехал по встречной полосе, перекресток на красный сигнал светофора.
На трассе международного значения Киев-Чоп ехал против транспортного потока, но на развязке не справился с управлением и съехал с дороги и перевернулся.
Во время задержания водитель в медицинской помощи не нуждался. В крови обнаружили 0.51 промилле алкоголя.
Свое поведение работникам полиции 51-летию человек объяснил обычным интересом. По его словам, хотел проверить мощность служебных автомобилей. На него составили сразу 4 админматериалы: за управление в состоянии опьянения, за совершение ДТП, за невыполнение требования об остановке и проезд на запрещающий сигнал светофора.