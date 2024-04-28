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У Повітряних Силах підтвердили знищення чотирьох "шахедів" та одного дрона невстановленого типу

У Повітряних Силах підтвердили знищення чотирьох "шахедів" та одного дрона невстановленого типу

Київ • УНН

 • 40129 перегляди

Під час нічної атаки з боку Росії Повітряні сили Збройних сил України знищили чотири безпілотники Shahed іранського виробництва та один неідентифікований безпілотник.

Повітряні Сили у ніч на 28 квітня знищили чотири шахеди та один дрон невстановленого типу. Про це повідомив командувач Повітряних Сил Микола Олещук, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що вночі противник атакував:

  • 4-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» із мису Чауда – Крим, 
  • зенітною керованою ракетою С-300 із Белгородської обл. – рф,
  • 5-ма безпілотниками невстановленого типу із окупованої Херсонщини.

В результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами та розрахунками мобільних вогневих груп Повітряних Сил усі чотири "шахеди" знищено на Київщині, Вінниччині, Хмельниччині та Кіровоградщині.

Один безпілотник невстановленого типу знищено МВГ Сил оборони України на Миколаївщині.

Уночі ППО збила п’ять ворожих безпілотників – Генштаб28.04.24, 07:21 • 26790 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ВійнаКиїв
viiskovo-povitriani-syly-ukrainyВійськово-повітряні сили України
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mykola-oleshchukМикола Олещук
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