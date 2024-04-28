У Повітряних Силах підтвердили знищення чотирьох "шахедів" та одного дрона невстановленого типу

Повітряні Сили у ніч на 28 квітня знищили чотири шахеди та один дрон невстановленого типу. Про це повідомив командувач Повітряних Сил Микола Олещук, передає УНН.

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Зазначається, що вночі противник атакував:

4-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» із мису Чауда – Крим,

зенітною керованою ракетою С-300 із Белгородської обл. – рф,

5-ма безпілотниками невстановленого типу із окупованої Херсонщини.

В результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами та розрахунками мобільних вогневих груп Повітряних Сил усі чотири "шахеди" знищено на Київщині, Вінниччині, Хмельниччині та Кіровоградщині.

Один безпілотник невстановленого типу знищено МВГ Сил оборони України на Миколаївщині.

Уночі ППО збила п’ять ворожих безпілотників – Генштаб