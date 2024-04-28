В Воздушных Силах подтвердили уничтожение четырех "шахедов" и одного дрона неустановленного типа

Воздушные Силы в ночь на 28 апреля уничтожили четыре шахеды и один дрон неустановленного типа. Об этом сообщил командующий Воздушных Сил Николай Олещук, передает УНН.

Детали

Отмечается, что ночью противник атаковал:

4-мя ударными БпЛА типа "Shahed-131/136" с мыса Чауда - Крым,

зенитной управляемой ракетой С-300 из Белгородской обл. - рф,

5-ю беспилотниками неустановленного типа с оккупированной Херсонщины.

В результате боевой работы зенитными ракетными подразделениями и расчетами мобильных огневых групп Воздушных Сил все четыре "шахеды" уничтожены в Киевской, Винницкой, Хмельницкой и Кировоградской областях.

Один беспилотник неустановленного типа уничтожен МВГ Сил обороны Украины на Николаевщине.

Ночью ПВО сбила пять вражеских беспилотников - Генштаб