В Воздушных Силах подтвердили уничтожение четырех "шахедов" и одного дрона неустановленного типа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы
  •  114819 просмотра

Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы

Эксклюзив
ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения
  •  105842 просмотра

ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения

Эксклюзив
Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
26 апреля 2024, 14:17  •  148051 просмотра

Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны

Эксклюзив
Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
26 апреля 2024, 11:49  •  142783 просмотра

Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко

Эксклюзив
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
26 апреля 2024, 10:44  •  139007 просмотра

ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет

Эксклюзив
Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине
26 апреля 2024, 10:18  •  124800 просмотра

Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине

Эксклюзив
Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко
26 апреля 2024, 09:54  •  89889 просмотра

Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко

Эксклюзив
Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ
26 апреля 2024, 08:28  •  83370 просмотра

Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ

Эксклюзив
Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
25 апреля 2024, 05:43  •  153767 просмотра

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Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
24 апреля 2024, 14:51  •  168244 просмотра

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В Воздушных Силах подтвердили уничтожение четырех "шахедов" и одного дрона неустановленного типа

Во время ночной атаки со стороны России Воздушные силы Вооруженных сил Украины уничтожили четыре беспилотника Shahed иранского производства и один неидентифицированный беспилотник.

Война •   •  7630 просмотра
В Воздушных Силах подтвердили уничтожение четырех "шахедов" и одного дрона неустановленного типа

На фронте произошло 88 боевых столкновений - Генштаб

За минувшие сутки произошло 88 боевых столкновений, во время которых противник нанес 32 ракетных и 64 авиационных удара, а также 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Война •   •  8502 просмотра
На фронте произошло 88 боевых столкновений - Генштаб

Полярники показали, как прыгают киты в Антарктиде

Полярные исследователи из Национального антарктического научного центра зафиксировали, как молодой горбатый кит выпрыгивает из воды в Антарктиде - поведение, известное как брейкинг, которое помогает китам избавляться от паразитов и общаться.

Новости Мира •   •  9602 просмотра
Полярники показали, как прыгают киты в Антарктиде

Ночью ПВО сбила пять вражеских беспилотников - Генштаб

Украинская система противовоздушной обороны сбила все 4 беспилотника "Шахид" и 5 неустановленных беспилотников, запущенных российскими войсками во время ночной атаки.

Война •   •  11363 просмотра
Ночью ПВО сбила пять вражеских беспилотников - Генштаб

Авиация Сил обороны нанесла 16 ударов по врагу - Генштаб

Авиация Вооруженных Сил Украины нанесла 16 ударов по местам сосредоточения живой силы противника, а ракетные войска уничтожили 1 пункт управления и 2 радиолокационные станции противника.

Война •   •  11477 просмотра
Авиация Сил обороны нанесла 16 ударов по врагу - Генштаб

Лубинец обвинил Красный Крест в подыгрывании российской агрессии

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец обвиняет Международную федерацию Красного Креста в поддержке российской агрессии из-за неспособности осудить действия Российского Красного Креста на оккупированных украинских территориях и его сотрудничество с субъектами, попавшими под санкции.

Война •   •  15610 просмотра
Лубинец обвинил Красный Крест в подыгрывании российской агрессии

Mercedes-Benz заявил, что Министерство юстиции США прекратило расследование скандала с дизельными выбросами

Mercedes-Benz сообщает, что Министерство юстиции США завершило расследование скандала с выбросами дизельных двигателей, не выдвинув обвинений против компании.

Общество •   •  12512 просмотра
Mercedes-Benz заявил, что Министерство юстиции США прекратило расследование скандала с дизельными выбросами

ВВС: Германия борется с волной шпионских угроз со стороны России и Китая

Германия борется с волной подозрений в российском и китайском шпионаже: в апреле были арестованы шесть подозреваемых шпионов, среди которых помощник депутата Европарламента, обвиняемый в шпионаже в пользу Китая, двое граждан Германии российского происхождения, подозреваемых в саботаже военной помощи Украине, а также трое немцев, которые планировали передать китайской разведке проекты двигателей.

политика •   •  13585 просмотра
ВВС: Германия борется с волной шпионских угроз со стороны России и Китая

28 апреля: Всемирный день охраны труда, День биологических часов, Вербное воскресенье, Вербное воскресенье

Событие было основано в 2003 году Международной организацией труда. Борьба наемных работников за свои права началась в Великобритании во время промышленной революции.

УНН Lite •   •  24075 просмотра
28 апреля: Всемирный день охраны труда, День биологических часов, Вербное воскресенье, Вербное воскресенье

Землетрясение магнитудой 6,5 произошло на японских островах Бонин

Вблизи японских островов Бонин на глубине 503,2 км произошло землетрясение магнитудой 6,5 баллов, но предупреждение о цунами не было объявлено.

Новости Мира •   •  11150 просмотра
Землетрясение магнитудой 6,5 произошло на японских островах Бонин