У поліції назвали попередню причину пожежі у коледжі Одеси

КИЇВ. 17 грудня. УНН. За попередніми висновками Державної служби з надзвичайних ситуацій, пожежа в одеському коледжі на вулиці Троїцькій сталася через несправність електропроводки чи побутових приладів. Про це сказав у вівторок начальник поліції Одеської області Олег Бех, передає УНН з посиланням на повідомлення пресслужби відділу комунікації поліції в області.