У поліції назвали попередню причину пожежі у коледжі Одеси
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. За попередніми висновками Державної служби з надзвичайних ситуацій, пожежа в одеському коледжі на вулиці Троїцькій сталася через несправність електропроводки чи побутових приладів. Про це сказав у вівторок начальник поліції Одеської області Олег Бех, передає УНН з посиланням на повідомлення пресслужби відділу комунікації поліції в області.
"У висновку (ДСНС – ред.) було сказано, що загоряння дійсно почалось з дев’ятого кабінету і, за характерними ознаками і вилученими з місця події предметам можна попередньо повідомити, що це відбулось через несправності електропроводки чи побутових приладів", - сказав він.
Так, за словами Беха, це тільки попередній висновок про причину пожежі, наданий поліції представниками Державної служби з надзвичайних ситуацій. Остаточні висновки зробить пожежно-технічна експертиза, яка буде призначена на підставі акту ДСНС, а також вилучених з місця події предметів і документів.
Раніше УНН повідомляв, що в одеському коледжі, де сталася смертельна пожежа, не було вогнегасників.
Нагадаємо, за даними ДСНС, 4 грудня о 10:12 в Одесі на 3-му поверсі 6-поверхової будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виникла пожежа. Наразі відомо про 12 загиблих. Першою із підтверджених загиблих була студентка, тіло другої загиблої людини знайшли під завалами 5 грудня.
Тіла ще двох людей під завалами знайшли 6 грудня. 7 грудня знайшли ще три тіла. Також одна людина - рятувальник - помер у лікарні. 8 грудня було знайдено ще два тіла загиблих під завалами. 9 грудня під час розбору завалів виявлено ще два тіла - одне о 00:35, інше - о 5:15.
Раніше у ДСНС назвали ймовірні причини пожежі у коледжі в Одесі. Відкрито кримінальне провадження.
Поліція мала дві версії пожежі у коледжі в Одесі - порушення пожежної безпеки і підпал. У справі вже є перші підозрювані.
Так, керівнику одеського коледжу, де внаслідок пожежі загинуло не менше 12 людей, повідомили про підозру.