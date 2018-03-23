У Нацбанку назвали фактори росту ВВП у 2018 році
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. У 2018 році економічне зростання прискориться з огляду на високі ділові очікування підприємств, збереження значних темпів зростання реальних заробітних плат та пом’якшення податкової політики, передає УНН з посиланням на НБУ.
“У 2018 році економічне зростання прискориться порівняно з минулим роком з огляду на високі ділові очікування підприємств, прогнозоване збереження значних темпів зростання реальних заробітних плат та пом’якшення фіскальної політики”, — сказано у повідомленні.
Також, за словами спеціалістів Нацбанку, у цілому сприятливою залишається кон’юнктура на зовнішніх ринках, що знаходить відображення як у динаміці світових цін на сировинні товари, так і високих темпах економічного зростання країн — основних торговельних партнерів України.
Зазначимо, відповідно до макропрогнозу Нацбанку, очікується, що у поточному році зростання реального ВВП пришвидшиться до 3,4%.
Нагадаємо, за даними “Укравтодору” розвиток українських доріг забезпечить близько 800 млрд грн зростання ВВП.