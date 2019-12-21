У МКЧХ прокоментували новий закон Зеленського про доступ до затриманих осіб

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Червоний Хрест після "нормандського саміту" ще не отримав дозвіл відвідати утримуваних в ОРДЛО

"Поява такого документа, як наказ Президента… зокрема, ми маємо сьогодні доступ на території, підконтрольній Україні – ми маємо доступ до затриманих у зв’язку з конфліктом. Причому це ми маємо до всіх юрисдикцій, тому що є слідчі ізолятори СБУ, є у підпорядкуванні Міністерства юстиції. Але в принципі ми задоволені співробітництвом з усіма відомствами, тому що ми маємо доступ. Цей наказ просто, так би мовити, ще раз це підтверджує, тому ми можемо тільки вітати цей крок. Якихось дуже принципових речей він не змінює, але хто знає, як змінилась ситуація. Якщо такий наказ є, то це – гарантія, що нічого не зміниться", - сказав співрозмовник агентства.

Нагадаємо, 19 грудня Зеленський підписав закон “Про внесення змін до Закону України "Про попереднє ув’язнення“ щодо забезпечення безперешкодного доступу представників Міжнародного комітету Червоного Хреста до осіб, взятих під варту", який Верховна Рада ухвалила 12 грудня 2019 року.