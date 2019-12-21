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У МКЧХ прокоментували новий закон Зеленського про доступ до затриманих осіб

У МКЧХ прокоментували новий закон Зеленського про доступ до затриманих осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 грудня. УНН. Закон Президента України Володимира Зеленського не вносить змін у роботі Міжнародного Комітету Червоного Хреста, але дає певні гарантії. Про це в коментарі УНН розповів речник делегації МКЧХ в Україні Олександр Власенко.

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"Поява такого документа, як наказ Президента… зокрема, ми маємо сьогодні доступ на території, підконтрольній Україні – ми маємо доступ до затриманих у зв’язку з конфліктом. Причому це ми маємо до всіх юрисдикцій, тому що є слідчі ізолятори СБУ, є у підпорядкуванні Міністерства юстиції. Але в принципі ми задоволені співробітництвом з усіма відомствами, тому що ми маємо доступ. Цей наказ просто, так би мовити, ще раз це підтверджує, тому ми можемо тільки вітати цей крок. Якихось дуже принципових речей він не змінює, але хто знає, як змінилась ситуація. Якщо такий наказ є, то це – гарантія, що нічого не зміниться", - сказав співрозмовник агентства.

Нагадаємо, 19 грудня Зеленський підписав закон “Про внесення змін до Закону України "Про попереднє ув’язнення“ щодо забезпечення безперешкодного доступу представників Міжнародного комітету Червоного Хреста до осіб, взятих під варту", який Верховна Рада ухвалила 12 грудня 2019 року. 

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