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У Мін'юсті заявили, що працівники НАБУ незаконно вилучили документацію

У Мін'юсті заявили, що працівники НАБУ незаконно вилучили документацію

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 грудня. УНН. Під час обшуків у кабінеті, де зберігаються документи по рішенням Європейського суду з прав людини, працівники НАБУ незаконно вилучили документи. Про це на брифінгу заявила перший заступник міністра юстиції Наталія Бернацька, передає кореспондент УНН.

За її словами, рішення суду на обшук у співробітників НАБУ не було. 

"Нам зараз важко сказати, що саме було вилучено, оскільки у нас дуже великий обсяг документів", - зазначила Бернацька.

Вона також зазначилв, що у протоколах обшуків співробітники НАБУ написали, що "вилучили сміття зі смітників".

 

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Мін'юст вимагає від Луценка надати правової оцінки обшуку з боку НАБУ

Водночас у Мін'юсті не виключають, що крім вилучення певних документів, співробітники НАБУ могли зняти якусь інформацію з комп'ютерів відомства.

"Ми закликаємо всіх співробтіників правоохоронних органів, якщо ви хочете боротися з корупцією, хочете встановити справедливість, дійте в законний спосіб...міністерство юстиції готово надати будь-яку інформацію, а також готово, щоб його діяльність була перевірена починаючи з 2014 року, - наголосила Бернацька.

Як повідомляв УНН, у НАБУ назвали обшуки у Мін'юсті невідкладними слідчими діями.

 

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