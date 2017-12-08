У Мін'юсті заявили, що працівники НАБУ незаконно вилучили документацію
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Під час обшуків у кабінеті, де зберігаються документи по рішенням Європейського суду з прав людини, працівники НАБУ незаконно вилучили документи. Про це на брифінгу заявила перший заступник міністра юстиції Наталія Бернацька, передає кореспондент УНН.
За її словами, рішення суду на обшук у співробітників НАБУ не було.
"Нам зараз важко сказати, що саме було вилучено, оскільки у нас дуже великий обсяг документів", - зазначила Бернацька.
Вона також зазначилв, що у протоколах обшуків співробітники НАБУ написали, що "вилучили сміття зі смітників".
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Водночас у Мін'юсті не виключають, що крім вилучення певних документів, співробітники НАБУ могли зняти якусь інформацію з комп'ютерів відомства.
"Ми закликаємо всіх співробтіників правоохоронних органів, якщо ви хочете боротися з корупцією, хочете встановити справедливість, дійте в законний спосіб...міністерство юстиції готово надати будь-яку інформацію, а також готово, щоб його діяльність була перевірена починаючи з 2014 року, - наголосила Бернацька.
Як повідомляв УНН, у НАБУ назвали обшуки у Мін'юсті невідкладними слідчими діями.