В Минюсте заявили, что работники НАБУ незаконно изъяли документацию
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Во время обысков в кабинете, где хранятся документы по решениям Европейского суда по правам человека, работники НАБУ незаконно изъяли документы. Об этом на брифинге заявила первый заместитель министра юстиции Наталья Бернацька, передает корреспондент УНН.
По ее словам, решение суда на обыск у сотрудников НАБУ не было.
"Нам сейчас трудно сказать, что именно было изъято, поскольку у нас очень большой объем документов", - отметила Бернацька.
Она также зазначилв, что в протоколах обысков сотрудники НАБУ написали, что "изъяли мусора в урнах".
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В то же время, в Минюсте не исключают, что кроме изъятия определенных документов, сотрудники НАБУ могли снять какую-то информацию из компьютеров ведомства.
"Мы призываем всех сотрудников правоохранительных органов, если вы хотите бороться с коррупцией, хотите установить справедливость, действуйте законно ... министерство юстиции готово предоставить любую информацию, а также готово, чтобы его деятельность была проверена начиная с 2014 года, - подчеркнула Бернацка.
Как сообщал УНН, в НАБУ назвали обыски в Минюсте неотложными следственными действиями.