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У Львові не вводитимуть нові карантинні обмеження попри "помаранчевий" рівень небезпеки

У Львові не вводитимуть нові карантинні обмеження попри "помаранчевий" рівень небезпеки

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 серпня. УНН. У Львові не заборонятимуть роботу спортивних залів та хостелів у зв’язку із занесенням міста до "помаранчевої" зони епідеміологічної безпеки. Відповідне рішення прийняла міська комісія ТЕБ і НС у вівторок, 4 серпня, передає УНН з посиланням на повідомлення міського голови Львова Андрія Садового.

Так, помаранчевий рівень епідеміологічної безпеки означає, що у місті не мали б працювати спортзали та хостели, проте під час засідання міська комісія ТЕБ і НС у Львові адаптувала рішення уряду.

"Фітнес-центри та хостели у Львові працюватимуть з дотриманням усіх карантинних норм. Моніторингові групи перевірятимуть дотримання цих правил. Додатково адаптовувати місто до правил помаранчевої зони необхідності немає, бо ми живемо в цьому режимі останні 6 місяців", - написав Садовий.

Він також додав, що тим, хто "дуже переймається, чому у Львові більше позитивних випадків ніж в інших областях, раджу порівняти кількість тестувань".

Поміж тим, заступник міського голови Львова Андрій Москаленко зазначив, що рішенням комісії було прийнято посилити обстеження закладів декількох напрямків — це ринки, торгові центри, спортивні заклади, а також заклади громадського харчування на дотримання маскового режиму, дезінфекції, дистанції, метражу. Такі перевірки будуть тривати до 8 серпня

Нагадаємо, що за останню добу найбільша кількість випадків COVID-19 зареєстрована у Львівській області - 146.

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