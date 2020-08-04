У МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. Найбільша кількість випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 за добу зареєстрована у Львівській області, а також у місті Києві та Харківській області. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
"Якщо говорити у розрізі регіонів, то за останню добу найбільша кількість випадків (COVID-19 - ред.) зареєстрована у Львівській області - 146, Харківській області - 143, Івано-Франківській області - 127 та у місті Києві - 108 випадків", - сказав Максим Степанов.
За даними Telegram-каналу МОЗ "Коронавірус у регіонах", загалом в Україні зареєстровано 74219 випадків коронавірусної хвороби COVID-19: нових - 1061, одужало - 40613 випадків (+737 за добу), померло через наслідки хвороби - 1764 особи (+26 за добу), підозри на хворобу отримали 127719 осіб (+1408 за добу).
Загалом випадки виявлено:
▪️ Вінницька область — 2848 (+33);
▪️ Волинська область — 4008 (+59);
▪️ Дніпропетровська область — 1459 (+21);
▪️ Донецька область — 903 (+5);
▪️ Житомирська область — 1967 (+19);
▪️ Закарпатська область — 5384 (+66);
▪️ Запорізька область — 851 (+5);
▪️ Івано-Франківська область — 5041 (+127);
▪️ Кіровоградська область — 711 (0);
▪️ м. Київ — 8662 (+108);
▪️ Київська область — 3877 (+32);
▪️ Львівська область — 10067 (+146);
▪️ Луганська область — 130 (+2);
▪️ Миколаївська область — 648 (+6);
▪️ Одеська область — 3545 (+63);
▪️ Полтавська область — 466 (+7);
▪️ Рівненська область — 6355 (+85);
▪️ Сумська область — 560 (+19);
▪️ Тернопільська область — 3121 (+8);
▪️ Харківська область — 4093 (+143);
▪️ Херсонська область — 230 (0);
▪️ Хмельницька область — 1200 (+11);
▪️ Чернівецька область — 6229 (+86);
▪️ Черкаська область — 955 (+1);
▪️ Чернігівська область — 909 (+9).
Нагадаємо, в Україні виявлено вже понад 74,2 тис. випадків COVID-19, за добу - 1061.