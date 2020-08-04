У МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19

"Якщо говорити у розрізі регіонів, то за останню добу найбільша кількість випадків (COVID-19 - ред.) зареєстрована у Львівській області - 146, Харківській області - 143, Івано-Франківській області - 127 та у місті Києві - 108 випадків", - сказав Максим Степанов.

За даними Telegram-каналу МОЗ "Коронавірус у регіонах", загалом в Україні зареєстровано 74219 випадків коронавірусної хвороби COVID-19: нових - 1061, одужало - 40613 випадків (+737 за добу), померло через наслідки хвороби - 1764 особи (+26 за добу), підозри на хворобу отримали 127719 осіб (+1408 за добу).

Загалом випадки виявлено:

▪️ Вінницька область — 2848 (+33);

▪️ Волинська область — 4008 (+59);

▪️ Дніпропетровська область — 1459 (+21);

▪️ Донецька область — 903 (+5);

▪️ Житомирська область — 1967 (+19);

▪️ Закарпатська область — 5384 (+66);

▪️ Запорізька область — 851 (+5);

▪️ Івано-Франківська область — 5041 (+127);

▪️ Кіровоградська область — 711 (0);

▪️ м. Київ — 8662 (+108);

▪️ Київська область — 3877 (+32);

▪️ Львівська область — 10067 (+146);

▪️ Луганська область — 130 (+2);

▪️ Миколаївська область — 648 (+6);

▪️ Одеська область — 3545 (+63);

▪️ Полтавська область — 466 (+7);

▪️ Рівненська область — 6355 (+85);

▪️ Сумська область — 560 (+19);

▪️ Тернопільська область — 3121 (+8);

▪️ Харківська область — 4093 (+143);

▪️ Херсонська область — 230 (0);

▪️ Хмельницька область — 1200 (+11);

▪️ Чернівецька область — 6229 (+86);

▪️ Черкаська область — 955 (+1);

▪️ Чернігівська область — 909 (+9).

Нагадаємо, в Україні виявлено вже понад 74,2 тис. випадків COVID-19, за добу - 1061.