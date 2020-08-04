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В Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19

В Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19

Киев  •  УНН

 • 38062 просмотра

КИЕВ. 4 августа. УНН. Наибольшее количество случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки зарегистрировано во Львовской области, а также в Киеве и Харьковской области. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество случаев (COVID-19 - ред.) зарегистрировано во Львовской области - 146, Харьковской области - 143, Ивано-Франковской области - 127 и в городе Киеве - 108 случаев", - сказал Максим Степанов.

По данным Telegram-канала Минздрава "Коронавирус в регионах", всего в Украине зарегистрировано 74219 случаев коронавирусной болезни COVID-19: новых - 1061, выздоровели - 40613 случаев (+737 за сутки), умерло из-за последствий болезни - 1764 человека (+26 за сутки), подозрения на болезнь получили 127 719 человек (+1408 за сутки).

В общем случаи выявлено:

▪️ Винницкая область - 2848 (+33); 
▪️ Волынская область - 4008 (+59);
▪️ Днепропетровская область - 1459 (+21);
▪️ Донецкая область - 903 (+5);
▪️ Житомирская область - 1967 (+19);
▪️ Закарпатская область - 5384 (+66);
▪️ Запорожская область - 851 (+5);
▪️ Ивано-Франковская область - 5041 (+127);
▪️ Кировоградская область - 711 (0);
▪️ г. Киев - 8662 (+108);
▪️ Киевская область - 3877 (+32);
▪️ Львовская область - 10067 (+146);
▪️ Луганская область - 130 (+2);
▪️ Николаевская область - 648 (+6);
▪️ Одесская область - 3545 (+63);
▪️ Полтавская область - 466 (+7);
▪️ Ровенская область - 6355 (85);
▪️ Сумская область - 560 (19);
▪️ Тернопольская область - 3121 (8);
▪️ Харьковская область - 4093 (+143);
▪️ Херсонская область - 230 (0);
▪️ Хмельницкая область - 1200 (+11);
▪️ Черновицкая область - 6229 (+86);
▪️ Черкасская область - 955 (+1);
▪️ Черниговская область - 909 (+9).

Напомним, в Украине выявлено уже более 74,2 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 1061.

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