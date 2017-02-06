У Кремлі намагаються знайти додаткові сили для відправки на Донбас - "Інформаційний спротив"
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. У Кремлі намагаються знайти додаткові сили для відправки на Донбас, у той час як на окупованій частині Донеччини активізовано вербування “кандидатів на військову службу”. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив координатор групи “Інформаційний спротив”, народний депутат Дмитро Тимчук, передає УНН.
"У “ДНР” активізовано вербування “кандидатів” з числа місцевих жителів в “1-й АК ДНР”. Особливо дефіцитними названі механіки-водії та оператори-навідники ББМ. Командування “1-го АК ДНР”, вимагаючи від “адміністрації” О.Захарченка адміністративних заходів щодо екстреного набору “кандидатів на військову службу”, вказує, що зростаючий некомплект в підрозділах і частинах “армійського корпусу” пов’язаний зі зменшенням кількості найманців з Росії, не дивлячись на обіцянки керівництва ГШ ЗС РФ", - йдеться у повідомленні.
Також вказано, що одночасно "в Кремлі намагаються знайти додаткові людські ресурси для відправки на Донбас".
"Керівництво ФСБ звернулося до керівників т.зв. “козацьких формувань” Росії з проханням знайти “добровольців” для відправки в Україну для доукомплектування підрозділів бойовиків, які несуть втрати під час ескалації конфлікту", - сказано у повідомленні.
Нагадаємо, за даними "Інформаційного спротиву", з Макіївки у бік РФ зафіксовано рух семи автомобілів з "вантажем 200".