В Кремле пытаются найти дополнительные силы для отправки на Донбасс - "Информационное сопротивление"

"В " ДНР " активизирована вербовка " кандидатов " из числа местных жителей в " 1-й АК ДНР ". Особенно дефицитными названы механики-водители и операторы-наводчики ББМ. Командование " 1-го АК ДНР ", требуя от " администрации " А.Захарченка административных мер по экстренному набору "кандидатов на военную службу", указывает, что растущий некомплект в подразделениях и частях "армейского корпуса" связан с уменьшением количества наемников из России, несмотря на обещания руководства ГШ ВС РФ ", - говорится в сообщении.

Также указано, что одновременно "в Кремле пытаются найти дополнительные человеческие ресурсы для отправки на Донбасс".

"Руководство ФСБ обратилось к руководителям т.н." казацких формирований " России с просьбой найти " добровольцев " для отправки в Украину для доукомплектования подразделений боевиков, которые несут потери при эскалации конфликта", - сказано в сообщении.

Напомним, по данным "Информационного сопротивления", из Макеевки в сторону РФ зафиксировано движение семи автомобилей с "грузом 200" .