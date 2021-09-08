У Києві відбувся національний молитовний сніданок

Парламентарі, урядовці, голови обласних та міських рад, депутати, конгресмени США, активні політики країн Європейського Союзу, священнослужителі, освітяни, військові капелани, бізнесмени та громадські діячі — всі молилися разом за Україну.

Серед провідних політиків з-за кордону були присутні конгресмен США від демократичної партії — Хуан Варгас, конгресмен США шести скликань Джеймс Слеттері, конгресмен США від Республіканської партії Браян Фітцпатрік та Боб МакЮен — конгресмен США п’яти скликань від штату Огайо, радник Президента Рональда Рейгана, який допомагав Україні вибороти незалежність і повалити комуністичний режим.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков наголосив на важливості цього заходу для українского політикуму. “Це давня традиція, яка направлена на те, щоб об’єднувати людей шляхом діалогу. Саме на таких майданчиках ми можемо зустрічатися, говорити і знаходити спільні точки дотику для того, щоб рухатись вперед. Також ми можемо обговорити і виклики. На жаль, їх сьогодні багато. Діалог дуже важливий. Між людьми, між політиками та з Богом”, — наголосив спікер.

Організатори зазначили, що це вже дев’ятий молитовний сніданок в Україні і за масштабами він мабуть другий після Сполучених Штатів Америки. “Цікавість до заходу зростає з кожним роком. Це дуже важливо, що різні політичні сили, опоненти в політиці, різні фракції парламету, різні конфесії українського християнства можуть, об’єднавшись, взяти перемир’я на всі політичні баталії і помолитися Богу про розвиток держави, припинення пандемії, про військових та сім’ї загиблих, про перемогу і мир в Україні. І це надзвичайно потужно” — розповів голова оргкомітету Павло Унгурян.

Свою історію перемоги і випробування розповів олімпійський чемпіон та депутат Верховної Ради Жан Беленюк. Перед тим, як здобути золото на Олімпійських іграх, Жан отримав серйозну травму, через яку ледве не втратив надію не лише на перемогу, а навіть на участь у змаганнях. Проте вірою і молитвою переміг обставини та зробив неймовірне — здобув єдине для України золото на Олімпійских іграх у Токіо.

Голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія наголосив на тому, яким має бути лідер на прикладі Ісуса, який мив ноги учням. Він закликав депутатів і політиків об’єднуватись не проти когось, а за щось.

Юлія Тимошенко нагадала, що нам є за що бути вдячними, зауваживши, що і наша земля, і незалежність — це дар Божий.

Крім цього, у Молитовному сніданку взяли участь відомі представники української творчої інтелігенції, журналісти, освітяни, науковці, військові капелани, управлінці та бізнесмени. Були присутніми на сніданку Павло Зібров та Іво Бобул. Знову долучився до заходу український актор та співак Михайло Хома (Дзідзьо).

Завершився сніданок спільною молитвою “Отче наш” та духовним гімном України “Боже, великий, єдиний, нам Україну храни” у виконанні Дзідзьо.

Національні молитовні сніданки щорічно проходять в США, Європарламенті, країнах Європейського Союзу та багатьох інших країнах світу. Національні молитовні сніданки в Україні проводяться дев’ять років і вважаються найбільшими в Європі. Цьогорічний сніданок присвячений 30-річчю Незалежності України.