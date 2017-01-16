У Києві було затримано озброєних громадян Грузії і Чечні

За описом він був схожий на автомобіль грабіжників. При поверхневому огляді у водія громадянина Грузії, виявили два пістолети Glock і Стєчкіна (АПС) з бойовими патронами.

Один з чоловіків Тимур Махаурі пред’явив посвідчення Чеченського батальйону імені шейха Мансура. Посвідчення виписане на українському. Згідно нього, чоловік є розвідником Добровольчого міжнародного миротворчого батальйону, який базується в секторі “М” в зоні АТО.