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У Києві було затримано озброєних громадян Грузії і Чечні

У Києві було затримано озброєних громадян Грузії і Чечні

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 січня. УНН. Під час нічного патрулювання в центрі Києва на вулиці Басейній був затриманий автомобіль Mercedes ML з грузинськими номерами. Про це повідомив “Київ Оперативний” на сторінці в Facebook, передає УНН.

За описом він був схожий на автомобіль грабіжників. При поверхневому огляді у водія громадянина Грузії, виявили два пістолети Glock і Стєчкіна (АПС) з бойовими патронами.

Один з чоловіків Тимур Махаурі пред’явив посвідчення Чеченського батальйону імені шейха Мансура. Посвідчення виписане на українському. Згідно нього, чоловік є розвідником Добровольчого міжнародного миротворчого батальйону, який базується в секторі “М” в зоні АТО.

Українські Національні Новини

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