В Киеве задержали вооруженных граждан Грузии и Чечни
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Во время ночного патрулирования в центре Киева на улице Бассейной был задержан автомобиль Mercedes ML с грузинскими номерами. Об этом сообщил "Киев Оперативный" на странице в Facebook, передает УНН.
По описанию он был похож на автомобиль грабителей. При поверхностном осмотре у водителя гражданина Грузии, обнаружили два пистолета Glock и Стечкина (АПС) с боевыми патронами.
Один из мужчин Тимур Махаури предъявил удостоверение Чеченского батальона имени шейха Мансура. Удостоверение выписанное на украинском. Согласно ему, мужчина является разведчиком Добровольческого международного миротворческого батальона, который базируется в секторе "М" в зоне АТО.