У день свого 60-ти річного ювілею Ярославський подарував Харкову музей Євро-2012
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Сьогодні, 5 грудня, в день свого 60-ти річного ювілею Олександр Ярославський, президент і власник групи DCH, зустрівся з журналістами і показав їм "першу чергу" музею Євро-2012 в Харкові. Експозиція під назвою "Kharkiv -2012 - Forever" відкрилася в належному бізнесменові luxury-готелі Kharkiv Palace Hotel 5 *.
Нагадаємо, Олександр Ярославський в 2007-2012 рр. був генеральним інвестором і координатором підготовки Харкова до Євро-2012. Його інвестиції в створення критеріальних для УЄФА об'єктів інфраструктури турніру (стадіон, аеропорт, готель, тренувальний табір, волонтерський центр) перевищили $ 300 млн. Повністю перебудований Ярославським по жорстким європейським вимогам "Металіст" був урочисто відкритий рівно 10 років тому, в день 50-річчя бізнесмена.
У виданій спеціально для супроводу музейної експозиції фотокнизі приведено вітальне слово Олександра Ярославського, в якому говориться: "Рівно 10 років тому почала збуватися наша прекрасна мрія - завоювати для Харкова право провести престижний міжнародний турнір. 5 грудня 2009 року відбувся перший поєдинок на новому стадіоні, і наша віра в успіх здобула відчутні риси. Це був складний і напружений період, але потужний і захоплюючий виклик для всіх, хто вкладав душу в майбутнє Харкова, його принципове оновлення. Інфраструктура Харкова служить місту і розвивається, будучи надійною базою для нового ривка. Я щиро вдячний кожному, хто тоді вірив в можливість Харкова і справою підтримав наше амбітне починання ".
Експозиція музею, створеного за підтримки УЄФА містить ексклюзивні документальні фото- і відеоматеріали. У вітрині, присвяченій історії турніру в даний час експонується спеціально доставлена з штаб-квартири Європейського футбольного союзу в Ньоні точна копія Кубка, за який змагатимуться на європейських чемпіонатах з футболу найсильніші збірні континенту. Крім того, родзинка музею - інтерактивні рішення на основі технологій доповненої і віртуальної реальності, які допоможуть відвідувачам "оживити" макети ключових інфраструктурних об'єктів, побудованих DCH в Харкові для Євро-2012. А також зробити фото з героями турніру за допомогою унікальної фотопанелі лаунж-бар.
Ярославський анонсував намір вкласти в розвиток музею близько $ 1,5 млн. "Друга черга" експозиції незабаром відкриється в Міжнародному аеропорту "Харків".
Як відомо, Харків спочатку не входив в число основних приймаючих міст Євро-2012, визначених УЄФА. Однак зусилля і інвестиції Ярославського забезпечили "першої столиці" право прийняти матчі Євро-2012.
DCH - одна з найбільших українських багатопрофільних корпорацій. Ключові напрямки діяльності Групи: фінанси, промисловість, видобуток корисних копалин, транспорт і машинобудування, девелопмент, виробництво будматеріалів, готельний бізнес та ін. В числі українських активів DCH: Дніпровський металургійний завод (ДМЗ), рудник "Суха Балка", УГДК, страхова компанія "ІНГО Україна", Міжнародний аеропорт "Харків", готель Kharkiv Palace Hotel 5 *, ЖК "Воздвиженка" в Києві, мережа ТРЦ "Караван Megastore", Харківський тракторний завод, регбійний клуб "Олімп", та ін.