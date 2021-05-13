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У ДБР підтвердили обшуки вдома у Тупицького

Київ • УНН

 • 25951 перегляди

КИЇВ. 13 травня. УНН. Слідчі Державного бюро розслідувань проводять обшуки у помешканні Олександра Тупицького, указ про призначення якого на посаду судді Конституційного Суду раніше скасували. Інформацію про це УНН підтвердила прессекретар ДБР Ольга Чиканова.

У ДБР підтвердили обшуки вдома у Тупицького

Цитата:

“Підтверджуємо проведення обшуків”, — повідомила прессекретар.

Деталі

Раніше сьогодні у ЗМІ з’явилась інформація про те, що за місцем проживання Тупицького, указ про призначення якого на посаду судді КСУ скасували, проходить обшук. Слідчі Державного бюро розслідувань прийшли за адресою його проживання о 6 годині ранку 13 травня.

Обшук проводиться у присутності Тупицького, його дружини, двох малолітніх дітей і адвоката.

“Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також з метою встановлення розшукуваних осіб”, — йдеться у відповідній ухвалі Печерського суду, наданій у розпорядження ЗМІ.

В ухвалі не наводиться зміст доказів, оскільки клопотання обмежене таємницею досудового розслідування. Судове засідання, на якому було ухвалене рішення про обшуки, проводилося в закритому режимі відповідно до КПК України.

Контекст

Президент України Володимир Зеленський 27 березняя підписав указ, яким скасував укази ще часів Януковича про призначення суддями Конституційного Суду України Олександра Тупицького та Олександра Касмініна.
Раніше Президент відсторонив Тупицького від посади судді КСУ.

Перед цим в ОГП вказували, що Офіс Генерального прокурора повідомив про підозру Тупицькому у здійсненні впливу на свідка шляхом підкупу, а також в наданні завідомо неправдивих показань свідка (ст. 386 та ч.2 ст. 384 КК України) — й надіслав клопотання Президенту України Володимиру Зеленському щодо відсторонення Тупицького з посади голови КСУ.

А ще наприкінці жовтня ДБР розпочало провадження щодо голови КСУ Тупицького.

Це сталося на тлі того, як 27 жовтня Конституційний Суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України, статтю 366-1 ККУ, яка передбачає відповідальність за брехню в декларації.

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