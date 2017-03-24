У британському зоопарку народилося дитинча рідкісного виду жирафів
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. У зоопарку в місті Дальтон-ін-Фернес британського графства Камбрія народилося дитинча жирафа-кордофану. Цей вид жирафа знаходиться на межі зникнення, передає УНН з посиланням на ВВС.
Представник зоопарку заявив, що в зоопарку дуже пишаються народженням жирафа, оскільки тварини цього виду знаходяться під загрозою зникнення.
“Народження жирафа в зоопарку може виявитися життєво важливим для довготривалого майбутнього цього виду тварин”, — повідомили в зоопарку.
Також у повідомленні зазначено, що сам зоопарк знаходиться під загрозою закриття.