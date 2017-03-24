В британском зоопарке родился детеныш редкого вида жирафов

Представитель зоопарка заявил, что в зоопарке очень гордятся рождением жирафа, поскольку животные этого вида находятся под угрозой исчезновения.

"Рождение жирафа в зоопарке может оказаться жизненно важным для длительного будущего этого вида животных", - сообщили в зоопарке.

Также в сообщении отмечено, что сам зоопарк находится под угрозой закрытия.