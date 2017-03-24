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В британском зоопарке родился детеныш редкого вида жирафов

В британском зоопарке родился детеныш редкого вида жирафов

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 марта. УНН. В зоопарке в городе Далтон-ин-Фернесс британского графства Камбрия родился детеныш жирафа-Кордофану. Этот вид жирафа находится на грани исчезновения, передает УНН со ссылкой на ВВС .

Представитель зоопарка заявил, что в зоопарке очень гордятся рождением жирафа, поскольку животные этого вида находятся под угрозой исчезновения.

"Рождение жирафа в зоопарке может оказаться жизненно важным для длительного будущего этого вида животных", - сообщили в зоопарке.

Также в сообщении отмечено, что сам зоопарк находится под угрозой закрытия.

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