В британском зоопарке родился детеныш редкого вида жирафов
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. В зоопарке в городе Далтон-ин-Фернесс британского графства Камбрия родился детеныш жирафа-Кордофану. Этот вид жирафа находится на грани исчезновения, передает УНН со ссылкой на ВВС .
Представитель зоопарка заявил, что в зоопарке очень гордятся рождением жирафа, поскольку животные этого вида находятся под угрозой исчезновения.
"Рождение жирафа в зоопарке может оказаться жизненно важным для длительного будущего этого вида животных", - сообщили в зоопарке.
Также в сообщении отмечено, что сам зоопарк находится под угрозой закрытия.