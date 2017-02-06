У БПП запевнили, що усі депутати залишаються в коаліції
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. У "Блоці Петра Порошенка" заявили, що усі депутати, які увійшли в коаліції, залишаються у ній. Про це журналістам заявила народний депутат Ірина Луценко, передає кореспондент УНН.
За її словами, інформація про вихід 10 депутатів з коаліції не відповідає дійсності.
“Усі депутати, які зайшли у коаліцію, залишаються в ній”, — зазначила вона.
Як повідомляв УНН, 23 січня народний депутат України Юрій Бублик написав заяву про вихід з фракції “Блоку Петра Порошенка” у Верховній Раді.