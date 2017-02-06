В БПП заверили, что все депутаты остаются в коалиции
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. В "Блоке Петра Порошенко" заявили, что все депутаты, которые вошли в коалицию, остаются в ней. Об этом журналистам заявила народный депутат Ирина Луценко, передает корреспондент УНН.
По ее словам, информация о выходе 10 депутатов из коалиции не соответствует действительности.
"Все депутаты, которые вошли в коалицию, остаются в ней", - отметила она.
Как сообщал УНН, 23 января народный депутат Украины Юрий Бублик написал заявление о выходе из фракции "Блока Петра Порошенко" в Верховной Раде.