В БПП заверили, что все депутаты остаются в коалиции

По ее словам, информация о выходе 10 депутатов из коалиции не соответствует действительности.

"Все депутаты, которые вошли в коалицию, остаются в ней", - отметила она.

Как сообщал УНН, 23 января народный депутат Украины Юрий Бублик написал заявление о выходе из фракции "Блока Петра Порошенко" в Верховной Раде.