У Білому домі заперечили двадцятихвилинну зустріч Ю.Тимошенко з Д.Трампом
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Двадцятихвилинної зустрічі лідера "Батьківщина" Юлії Тимошенко та президента Дональда Трампа на молитовному сніданку, що проводився у четвер вранці у Вашингтоні, не було. Про це ТАСС повідомили у прес-службі Ради національної безпеки США при Білому домі, передає УНН.
За словами співробітника прес-служби, формат сніданку не передбачає тривалого спілкування.
“Відійти з кимось в сторону на три-чотири хвилини президент може, але не більше”, — зазначив він.
При цьому співрозмовник агентства не зміг уточнити, чи був взагалі у Д.Трампа контакт з Ю.Тимошенко.
Зазначимо, раніше у ЗМІ з’явилась інформація про 20-хвилинну зустріч Ю.Тимошенко і Д.Трампа.
Нагадаємо, молитовний сніданок із президентом США проводиться щороку у перший четвер лютого. Участь у сніданку можна взяти за запрошенням адміністрації або на платній основі.