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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Белом доме опровергли двадцатиминутную встречу Ю.Тимошенко с Д.Трампом

Киев • УНН

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КИЕВ. 3 февраля. УНН. Двадцатиминутной встречи лидера "Батькивщина" Юлии Тимошенко и президента Дональда Трампа на молитвенном завтраке, который проводился в четверг утром в Вашингтоне, не было. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Совета национальной безопасности США при Белом доме, передает УНН.

В Белом доме опровергли двадцатиминутную встречу Ю.Тимошенко с Д.Трампом

По словам сотрудника пресс-службы, формат завтрака не предусматривает длительного общения.

"Отойти с кем-то в сторону на три-четыре минуты президент может, но не больше", - отметил он.

При этом собеседник агентства не смог уточнить, был ли вообще у Д.Трампа контакт с Ю.Тимошенко.

Отметим, ранее в СМИ появилась информация о 20-минутной встрече Ю.Тимошенко и Д.Трампа.

Напомним, молитвенный завтрак с президентом США проводится ежегодно в первый четверг февраля. Участие в завтраке можно взять по приглашению администрации или на платной основе.

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