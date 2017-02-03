В Белом доме опровергли двадцатиминутную встречу Ю.Тимошенко с Д.Трампом
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. Двадцатиминутной встречи лидера "Батькивщина" Юлии Тимошенко и президента Дональда Трампа на молитвенном завтраке, который проводился в четверг утром в Вашингтоне, не было. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Совета национальной безопасности США при Белом доме, передает УНН.
По словам сотрудника пресс-службы, формат завтрака не предусматривает длительного общения.
"Отойти с кем-то в сторону на три-четыре минуты президент может, но не больше", - отметил он.
При этом собеседник агентства не смог уточнить, был ли вообще у Д.Трампа контакт с Ю.Тимошенко.
Отметим, ранее в СМИ появилась информация о 20-минутной встрече Ю.Тимошенко и Д.Трампа.
Напомним, молитвенный завтрак с президентом США проводится ежегодно в первый четверг февраля. Участие в завтраке можно взять по приглашению администрации или на платной основе.