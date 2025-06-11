У Білому домі назвали фейком дані WP про плани розширити відправку мігрантів, зокрема українців, до Гуантанамо

У Білому домі спростували інформацію The Washington Post про плани розширення відправки мігрантів, зокрема українців, до Гуантанамо. Відповідне повідомлення розмістила на своїй сторінці речниця Білого дому Кароліна Левітт, пише УНН.

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Ця історія — фейкові новини. Нічого не відбувається - коротко написала Левітт на свїй сторінці в Х, коментуючи матеріал The Washington Post.

Нагадаємо

The Washington Post написало про нібито план адміністрації Трампа передбачає переміщення тисяч нелегальних мігрантів до військової бази в Гуантанамо-Бей, включно з громадянами союзних країн, зокрема України.

Повідомлялося, що іноземні громадяни, яких розглядають для переміщення, походять з різних країн. Серед них сотні з дружніх європейських країн, зокрема Великої Британії, Італії, Франції, Німеччини, Ірландії, Бельгії, Нідерландів, Литви, Польщі, Туреччини та України, а також з інших частин світу, зокрема багато з Гаїті.