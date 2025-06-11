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У Білому домі назвали фейком дані WP про плани розширити відправку мігрантів, зокрема українців, до Гуантанамо

Київ • УНН

 • 1210 перегляди

Речниця Білого дому Кароліна Левітт назвала фейком інформацію WP про плани відправки мігрантів, включно з українцями, до Гуантанамо. За її словами, «нічого не відбувається».

У Білому домі назвали фейком дані WP про плани розширити відправку мігрантів, зокрема українців, до Гуантанамо

У Білому домі спростували інформацію The Washington Post про плани розширення відправки мігрантів, зокрема українців, до Гуантанамо. Відповідне повідомлення розмістила на своїй сторінці речниця Білого дому Кароліна Левітт, пише УНН.

Деталі

Ця історія — фейкові новини. Нічого не відбувається

- коротко написала Левітт на свїй сторінці в Х, коментуючи матеріал The Washington Post. 

Нагадаємо

The Washington Post написало про нібито план адміністрації Трампа передбачає переміщення тисяч нелегальних мігрантів до військової бази в Гуантанамо-Бей, включно з громадянами союзних країн, зокрема України.

Повідомлялося, що іноземні громадяни, яких розглядають для переміщення, походять з різних країн. Серед них сотні з дружніх європейських країн, зокрема Великої Британії, Італії, Франції, Німеччини, Ірландії, Бельгії, Нідерландів, Литви, Польщі, Туреччини та України, а також з інших частин світу, зокрема багато з Гаїті. 

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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Керолайн Левітт
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