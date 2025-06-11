В Белом доме назвали фейком данные WP о планах расширить отправку мигрантов, в частности украинцев, в Гуантанамо

В Белом доме опровергли информацию The Washington Post о планах расширения отправки мигрантов, в частности украинцев, в Гуантанамо. Соответствующее сообщение разместила на своей странице пресс-секретарь Белого дома Каролина Левитт, пишет УНН.

Детали

Эта история — фейковые новости. Ничего не происходит - коротко написала Левитт на своей странице в Х, комментируя материал The Washington Post.

Напомним

The Washington Post написало о якобы плане администрации Трампа предусматривает перемещение тысяч нелегальных мигрантов на военную базу в Гуантанамо-Бей, включая граждан союзных стран, в частности Украины.

Сообщалось, что иностранные граждане, которых рассматривают для перемещения, происходят из разных стран. Среди них сотни из дружественных европейских стран, в частности Великобритании, Италии, Франции, Германии, Ирландии, Бельгии, Нидерландов, Литвы, Польши, Турции и Украины, а также из других частей мира, в частности многие из Гаити.