В Белом доме назвали фейком данные WP о планах расширить отправку мигрантов, в частности украинцев, в Гуантанамо
Киев • УНН
Представитель Белого дома Каролина Левитт назвала фейком информацию WP о планах отправки мигрантов, включая украинцев, в Гуантанамо. По ее словам, «ничего не происходит».
В Белом доме опровергли информацию The Washington Post о планах расширения отправки мигрантов, в частности украинцев, в Гуантанамо. Соответствующее сообщение разместила на своей странице пресс-секретарь Белого дома Каролина Левитт, пишет УНН.
Детали
Эта история — фейковые новости. Ничего не происходит
Напомним
The Washington Post написало о якобы плане администрации Трампа предусматривает перемещение тысяч нелегальных мигрантов на военную базу в Гуантанамо-Бей, включая граждан союзных стран, в частности Украины.
Сообщалось, что иностранные граждане, которых рассматривают для перемещения, происходят из разных стран. Среди них сотни из дружественных европейских стран, в частности Великобритании, Италии, Франции, Германии, Ирландии, Бельгии, Нидерландов, Литвы, Польши, Турции и Украины, а также из других частей мира, в частности многие из Гаити.