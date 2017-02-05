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Цього року у київській підземці планують встановити 30 турнікетів нового зразка

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 лютого. УНН. Цього року КП “Київський метрополітен” планує замінити 30 турнікетів. Про це УНН повідомили у відповідь на інформаційний запит у прес-службі комунального підприємства.

Цього року у київській підземці планують встановити 30 турнікетів нового зразка

Зазначається, що минулого року турнікети нового зразка на станціях столичного метрополітену не встановлювалися, однак у 2017 заплановано замінити 30 автоматичних контрольних пунктів.

“У 2017 році заплановано замінити 30 АКП”, — йдеться у повідомленні.

Незважаючи на те, що у попередньому році оновлення не відбулося, проте була проведена модернізація всіх АКП метрополітену (загалом 538 штук).

“Була проведена модернізація всіх АКП метрополітену, в рамках якої зокрема рідери безконтактних карток були перенесені на лицьову панель АКП”, — написали у прес-службі.

Загалом у метрополітені встановлено 263 турнікети старого типу, які потребують заміни.

Термін заміни всіх старих турнікетів на нові буде залежати від фінансових можливостей підприємства. До того ж, терміни реалізації ще не визначені.

Як повідомляв УНН, турнікетів для жетонів поменшає у метро Києва.

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