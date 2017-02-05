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В этом году в киевской подземке планируют установить 30 турникетов нового образца

Киев • УНН

 • 17257 просмотра

КИЕВ. 5 февраля. УНН. В этом году КП "Киевский метрополитен" планирует заменить 30 турникетов. Об этом УНН сообщили в ответ на информационный запрос в пресс-службе коммунального предприятия.

В этом году в киевской подземке планируют установить 30 турникетов нового образца

Отмечается, что в прошлом году турникеты нового образца на станциях столичного метрополитена не устанавливались, однако в 2017 году запланировано заменить 30 автоматических контрольных пунктов.

"В 2017 году запланировано заменить 30 АКП", - говорится в сообщении.

Несмотря на то, что в предыдущем году обновления не произошло, однако была проведена модернизация всех АКП метрополитена (всего 538 штук).

"Была проведена модернизация всех АКП метрополитена, в рамках которой в частности ридеры бесконтактных карточек были перенесены на лицевую панель АКП", - написали в пресс-службе.

Всего в метрополитене установлено 263 турникета старого типа, которые требуют замены.

Срок замены всех старых турникетов на новые будет зависеть от финансовых возможностей предприятия. К тому же, сроки реализации еще не определены.

Как сообщал УНН, турникетов для жетонов станет меньше в метро Киева.

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