В этом году в киевской подземке планируют установить 30 турникетов нового образца
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. В этом году КП "Киевский метрополитен" планирует заменить 30 турникетов. Об этом УНН сообщили в ответ на информационный запрос в пресс-службе коммунального предприятия.
Отмечается, что в прошлом году турникеты нового образца на станциях столичного метрополитена не устанавливались, однако в 2017 году запланировано заменить 30 автоматических контрольных пунктов.
"В 2017 году запланировано заменить 30 АКП", - говорится в сообщении.
Несмотря на то, что в предыдущем году обновления не произошло, однако была проведена модернизация всех АКП метрополитена (всего 538 штук).
"Была проведена модернизация всех АКП метрополитена, в рамках которой в частности ридеры бесконтактных карточек были перенесены на лицевую панель АКП", - написали в пресс-службе.
Всего в метрополитене установлено 263 турникета старого типа, которые требуют замены.
Срок замены всех старых турникетов на новые будет зависеть от финансовых возможностей предприятия. К тому же, сроки реализации еще не определены.
Как сообщал УНН, турникетов для жетонов станет меньше в метро Киева.