Цього року на Прикарпатті придбали 94 квартири для учасників АТО/ООС - голова ОДА

КИЇВ. 28 грудня. УНН. В поточному році в Івано-Франківській області було придбано 94 квартири для учасників АТО/ООС. Про це повідомив голова Івано-Франківської ОДА Денис Шмигаль під час зустрічі с Президентом України Володимиром Зеленським, передає УНН із посиланням на пресслужбу Офіса Президента.