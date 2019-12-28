Цього року на Прикарпатті придбали 94 квартири для учасників АТО/ООС - голова ОДА
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. В поточному році в Івано-Франківській області було придбано 94 квартири для учасників АТО/ООС. Про це повідомив голова Івано-Франківської ОДА Денис Шмигаль під час зустрічі с Президентом України Володимиром Зеленським, передає УНН із посиланням на пресслужбу Офіса Президента.
Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки на Івано-Франківщину заслухав звіт голови Обласної державної адміністрації Дениса Шмигаля.
У звіті очільник ОДА повідомив, що цього року в області було придбано 94 квартири для учасників АТО/ООС. Президент запропонував залучити інвесторів для зведення будинків, у яких проживатимуть герої.
"Дайте підряднику частину землі десь у центрі, він побудує свій бізнес і окремо – житло для учасників АТО. Щоб весь дім був для них", – зазначив Президент.
Голова ОДА також повідомив, що реконструкцію аеропорту в Івано-Франківську планують завершити за два з половиною роки.
"Ми почали роботу над інвентаризацією земельної ділянки. Вже уклали договір на інвентаризацію, до березня ми її проведемо", – наголосив очільник Івано-Франківської облдержадміністрації.
Крім того, Денис Шмигаль проінформував Президента про боротьбу з незаконною вирубкою лісів у регіоні та про вирішення екологічних проблем.
Глава держави зі свого боку наголосив на важливості будівництва сміттєпереробного заводу в Івано-Франківській області.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський закликав голову Івано-Франківської ОДА розробити план ремонту мостів.