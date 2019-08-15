Труба прокоментував ініціативу Порошенка визнати ДБР неконституційним
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба прокоментував подання п’ятого президента України Петра Порошенка про визнання окремих норм Закону про ДБР такими, що не відповідають Конституції України. Про це він написав у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
Труба повідомляє, що у фракції Порошенка готують “блискавку” до Конституційного Суду — подання про визнання окремих норм Закону про ДБР такими, що не відповідають Конституції України.
“А саме, там вважають, що Президент України не мав права делегувати своїх представників до конкурсної комісії з обрання директора ДБР та його заступників, а також призначати мене на посаду”, — написав Труба.
Проте, він зазначає, що є декілька “але”.
“Закон про ДБР розробляли депутати Порошенка, голосувала за нього вся фракція Порошенка, а він сам урочисто його підписав. Три роки тому Порошенко делегував своїх представників до складу конкурсної комісії, механізм роботи якої, нагадаю, визначили його депутати з БПП. Три роки ця комісія безперебійно працювала, і питань до неї в експрезидента не виникало”, — зазначив Труба.
Також, він пише, що “ця комісія, за задумом депутатів БПП, обирає не лише директора ДБР та його заступників, а ще близько 160 працівників ДБР керівної ланки та управління внутрішнього контролю. Проте призначення цих переможців вони чомусь не оскаржують. До речі, його фракція свого часу вчепилася у цю норму мертвою хваткою, хоч як ми просили її змінити”.
“Чи є логіка в цих діях? Звичайно — вона дуже „політична“: оскільки Порошенко не може вплинути на мене для закриття 12 проваджень, учасником яких він є, значить потрібно знайти спосіб, щоб прибрати мене з посади. Хай ось такий дивний”, — повідомляє Труба.
Він зауважує, що не можна звільнити всіх слідчих ДБР, всіх прокурорів ГПУ, які здійснюють контроль, не можна змінити всі закони.
“Хоча до Закону про ДБР у нас є дуже багато питань — надто професійні юристи його готували”, — додав він.
Нагадаємо, ексзаступник глави Адміністрації Президента Януковича Андрій Портнов заявив, що п’ятий Президент України Петро Порошенко ініціював збір підписів нардепів під поданням до Конституційного суду щодо неконституційності Державного бюро розслідувань.