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Троє українців намагалися вивезти до Росії радіонавігаційний пристрій

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 січня. УНН. На залізничному пункті контролю “Хутір-Михайлівський” прикордонники Сумського загону спільно зі співробітниками СБУ та працівниками митниці попередили спробу незаконного переміщення через кордон товарів військового призначення, передає УНН з посиланням на Держприкордонслужбу.

“Інформацію про наміри наших співвітчизників перемістити такі товари отримали представники СБУ. У ході перевірки одного з вагонів поїзда „Кишинів-Москва“ спільна міжвідомча група в сумках з товарами народного споживання, які везли до Росії троє наших співвітчизників, виявила радіонавігаційний пристрій.

Він використовується в складі бортових систем військових літаків. Наразі виявлений пристрій, який призначений для безперервного виміру швидкості та кута зносу повітряного судна, вилучений та переданий на експертизу. Взаємодіючими правоохоронними органами проводяться невідкладні слідчі дії”, — йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНН, прикордонники львівського загону затримали поляка, який незаконно хотів пронести через державний кордон 40 тисяч євро.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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