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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Трое украинцев пытались вывезти в Россию радионавигационное устройство

Трое украинцев пытались вывезти в Россию радионавигационное устройство

Киев • УНН

 • 11935 просмотра

КИЕВ. 28 января. УНН. На железнодорожном пункте контроля "Хутор Михайловский" пограничники Сумского отряда совместно с сотрудниками СБУ и работниками таможни пресекли попытку незаконного перемещения через границу товаров военного назначения, передает УНН со ссылкой на Госпогранслужбу.

"Информацию о намерениях наших соотечественников переместить такие товары получили представители СБУ. В ходе проверки одного из вагонов поезда "Кишинев-Москва" совместная межведомственная группа в сумках с товарами народного потребления, которые везли в Россию трое наших соотечественников, обнаружила радионавигационное устройство.

Оно используется в бортовых системах военных самолетов. Обнаруженное устройство, которое предназначено для измерения скорости и угла сноса воздушного судна, изъято и передано на экспертизу. Взаимодействующими правоохранительными органами проводятся неотложные следственные действия", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, пограничники Львовского отряда задержали поляка, который незаконно хотел пронести через государственную границу 40 тыс. евро.

Украинские Национальные Новости

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