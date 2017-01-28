Трое украинцев пытались вывезти в Россию радионавигационное устройство
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. На железнодорожном пункте контроля "Хутор Михайловский" пограничники Сумского отряда совместно с сотрудниками СБУ и работниками таможни пресекли попытку незаконного перемещения через границу товаров военного назначения, передает УНН со ссылкой на Госпогранслужбу.
"Информацию о намерениях наших соотечественников переместить такие товары получили представители СБУ. В ходе проверки одного из вагонов поезда "Кишинев-Москва" совместная межведомственная группа в сумках с товарами народного потребления, которые везли в Россию трое наших соотечественников, обнаружила радионавигационное устройство.
Оно используется в бортовых системах военных самолетов. Обнаруженное устройство, которое предназначено для измерения скорости и угла сноса воздушного судна, изъято и передано на экспертизу. Взаимодействующими правоохранительными органами проводятся неотложные следственные действия", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, пограничники Львовского отряда задержали поляка, который незаконно хотел пронести через государственную границу 40 тыс. евро.