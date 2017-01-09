Транспортного колапсу у Львові немає - ЛМР
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 9 січня. УНН. Сьогодні на маршрутах працює 75% автобусів. Про це повідомили УНН у прес-службі Львівської міської ради.
Станом на 10:00 на маршрутах працює 321 автобус.
За інформацією ЛКП “Львівелектротранс”, станом на 10:00 виїхало 56 трамваїв та 41 тролейбус.
“Випуск машин на маршрути продовжується. Автобуси розігрівають у боксах на території автопарків”, — додав Віктор Щир, начальник управління транспорту ЛМР.
За даними ЛКП “Львівавтодор”, станом на 10:00 в місті працює: 60 автобусів АТП 14630, 101 автобус АТП № 1, 44 автобуси “Міра і К”, 60 автобусів “Фіакр” та 56 автобусів “Успіх БМ”.
План випуску автобусів на сьогодні становить 431 машина. Відтак, станом на 10:00 на маршрутах працює майже 75% автобусів.
Нагадаємо, за інформацією ГО “За якісний транспорт” станом на 8:30 у Львові на маршрут вийшли 169 маршруток із 502.