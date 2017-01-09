Транспортного коллапса во Львове нет - ЛГС

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Киев • УНН

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ЛЬВОВ-КИЕВ. 9 января. УНН. Сегодня на маршрутах работает 75% автобусов. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Львовского городского совета.

По состоянию на 10:00 на маршрутах работает 321 автобус.

По информации ЛКП "Львовэлектротранс", по состоянию на 10:00 выехали 56 трамваев и 41 троллейбус.

"Выпуск машин на маршруты продолжается. Автобусы разогревают в боксах на территории автопарков", - добавил Виктор Щир, начальник управления транспорта Львовского горсовета.

По данным ЛКП "Львовавтодор", по состоянию на 10:00 в городе работает: 60 автобусов АТП 14630, 101 автобус АТП № 1, 44 автобуса "Мера и К", 60 автобусов "Фиакр" и 56 автобусов "Успех БМ".

План выпуска автобусов на сегодня составляет 431 машина. Поэтому, по состоянию на 10:00 на маршрутах работает почти 75% автобусов.

Напомним, по информации ОО "За качественный транспорт" по состоянию на 8:30 во Львове на маршрут вышли 169 маршруток из 502.

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