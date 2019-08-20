Трамп закликав Apple покинути Китай
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Президент США Дональд Трамп у вівторок закликав американську корпорацію Apple перенести своє виробництво з Китаю. Про це він заявив журналістам у Вашингтоні під час зустрічі з президентом Румунії Клаусом Йоханнісом, пише УНН.
“Я можу надавати допомогу таким американським компаніям, як Apple, дуже короткий час, поки вони не зроблять того, що повинні зробити: ймовірно, піти з Китаю... Якби я їм не допоміг, у них були б великі проблеми”, — заявив Трамп.
Як повідомляв УНН раніше, Трамп спростував повідомлення, що США мають намір продовжити ліцензію для Huawei.
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Нагадаємо, раніше агентство Reuters з посиланням на джерела повідомило про те, що влада США має намір продовжити ліцензію для Huawei. За його інформацією, термін дії тимчасової генеральної ліцензії, виданої китайської компанії в травні цього року, закінчиться в понеділок, 19 серпня. Тоді ж, за відомостями джерел агентства, влада США має намір продовжити її ще на 90 днів.
15 травня президент США Дональд Трамп підписав указ, що вводить режим надзвичайного стану для захисту інформаційно-комунікаційної інфраструктури США від іноземних загроз. У зв’язку з цим Міністерство торгівлі США з 17 травня вніс Huawei в чорний список через загрозу національній безпеці. 20 травня Мінторг видав Huawei тимчасову генеральну ліцензію терміном на 90 днів, яка відновлює її право забезпечувати обслуговування мереж і надавати оновлення програмного забезпечення для її мобільних пристроїв.
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У серпні минулого року Трамп підписав указ, який заборонив урядовим відомствам США використовувати обладнання, вироблене Huawei і ще однієї китайською компанією — ZTE.
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