Трамп закликав Apple покинути Китай

КИЇВ. 20 серпня. УНН. Президент США Дональд Трамп у вівторок закликав американську корпорацію Apple перенести своє виробництво з Китаю. Про це він заявив журналістам у Вашингтоні під час зустрічі з президентом Румунії Клаусом Йоханнісом, пише УНН.