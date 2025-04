Трамп: українська компанія щомісяця платила сину Байдена по 100 тис. доларів

На його думку, “сім’я Байдена відкупилася (від звинувачень), коротко і ясно”. Президент нагадав, що демократ заперечував контакти з газодобувної українською компанією Burisma.

“І тут з’являється фотографія, на якій він (Байден) грає в гольф з босом компанії і (своїм сином) Хантером”, — написав Трамп.

Він зазначив, що із задоволенням побореться з колишнім віце-президентом на виборах у листопаді 2020 року.

"Я просто не думаю, що це станеться. Сонний Джо (так Трамп називає Байдена — ред) не добереться і до старту. З урахуванням всіх тих грошей, які він і його родина, ймовірно,"вимагали", Джо повинен припинити (свою участь у передвиборній гонці). Я б не хотів, щоб він вів справи з Китаєм і з вами (американцями)!“ — уклав у своєму мікроблозі Трамп.

Президент США підкреслив, що українські компанії передавали Гантеру близько 100 тисяч доларів на місяць.

It is INCREDIBLE to watch and read the Fake News and how they pull out all stops to protect Sleepy Joe Biden and his thrown out of the Military son, Hunter, who was handed $100,000 a month (Plus,Plus) from a Ukrainian based company, even though he had no experience in energy,...

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 6, 2019

Як повідомляв УНН, Зеленський у інтерв’ю японським ЗМІ повідомив, що “Трамп не висував йому умов”.