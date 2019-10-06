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Трамп: украинская компания ежемесячно платила сыну Байдена по 100 тыс. долларов

Киев • УНН

 • 12104 просмотра

КИЕВ. 6 октября. УНН. Бывший вице-президент США Джозеф Байден и члены его семьи могли заниматься вымогательством из украинских компаний и сейчас хотят “откупиться от обвинений”. Такое мнение высказал в воскресенье американский лидер Дональд Трамп в Twitter, передает УНН.

Трамп: украинская компания ежемесячно платила сыну Байдена по 100 тыс. долларов

По его мнению, “семья Байдена откупился (от обвинений), коротко и ясно”. Президент напомнил, что демократ отрицал контакты с газодобывающей украинской компанией Burisma.

“И здесь появляется фотография, на которой он (Байден) играет в гольф с боссом компании и (своим сыном) Хантером”, — написал Трамп.

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Он отметил, что с удовольствием поборется с бывшим вице-президентом на выборах в ноябре 2020 года.

"Я просто не думаю, что это произойдет. Сонный Джо (так Трамп называет Байдена — ред) не доберется и до старта. С учетом всех денег, которые он и его семья, вероятно,"требовали", Джо должен прекратить (свое участие в предвыборной гонке.) Я бы не хотел, чтобы он вел дела с Китаем и с вами (американцами)!“- заключил в своем микроблоге Трамп.

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Президент США подчеркнул, что украинские компании передавали Хантеру около 100 тысяч долларов в месяц.

It is INCREDIBLE to watch and read the Fake News and how they pull out all stops to protect Sleepy Joe Biden and his thrown out of the Military son, Hunter, who was handed $ 100,000 a month (Plus, Plus) from a Ukrainian based company, even though he had no experience in energy ...

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 6, 2019

Как сообщал УНН, Зеленский в интервью японским СМИ сообщил, что “Трамп не предъявлял ему условий”.

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