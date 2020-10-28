“Танцюючий мільйонер” Джанлука Ваккі вперше став батьком
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. У 52-річної зірки Instagram Джанлуки Ваккі народилася дочка. Про це він розповів у своєму акаунті з 18 мільйонами фоловерами 27 жовтня, передає УНН.
За день до цього Ваккі виклав відео з пологової палати, в якому він і мати його дитини, 25-річна модель Шерон Фонсека, танцюють.
“Я починаю підозрювати, що донька не дуже-то хоче мене бачити”, — пожартував мільйонер. Довгоочікувана зустріч все-таки відбулася: на світ з’явилася Блю Єрусалиму Ваккі.
Шерон і Джанлука разом вже три роки. Ваккі підкорив публіку своїми запальними інстаграм-танцями кілька років тому. Він займається сімейним бізнесом Industria Macchine Automatiche (IMA). Відомо, що він отримує від бізнесу дохід, при цьому, за чутками, ймовірно не втручається в управління компанією.
Нагадаємо, у депутата Київської облради В’ячеслава Соболєва, на якого у грудні 2019 року було скоєно замах, народився син.
She is with us... Sharon and I are happy to announce that this morning our daughter, Blu Jerusalema Vacchi, was born. Thanks God she is healthy and we are simply already loving her more than our lives. Gianluca & Sharon Ya esta con nosotros... Sharon y yo estamos felices de compartir con ustedes que esta mañana, recibimos a nuestra hija, Blu Jerusalema Vacchi. Gracias a Dios esta sana. Y ya la amamos mas que a nuestras vidas. Gianluca y Sharon @sharfonseca #gvlifestyle