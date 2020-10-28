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“Танцюючий мільйонер” Джанлука Ваккі вперше став батьком

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 жовтня. УНН. У 52-річної зірки Instagram Джанлуки Ваккі народилася дочка. Про це він розповів у своєму акаунті з 18 мільйонами фоловерами 27 жовтня, передає УНН.

За день до цього Ваккі виклав відео з пологової палати, в якому він і мати його дитини, 25-річна модель Шерон Фонсека, танцюють.

“Я починаю підозрювати, що донька не дуже-то хоче мене бачити”, — пожартував мільйонер. Довгоочікувана зустріч все-таки відбулася: на світ з’явилася Блю Єрусалиму Ваккі.

Шерон і Джанлука разом вже три роки. Ваккі підкорив публіку своїми запальними інстаграм-танцями кілька років тому. Він займається сімейним бізнесом Industria Macchine Automatiche (IMA). Відомо, що він отримує від бізнесу дохід, при цьому, за чутками, ймовірно не втручається в управління компанією.

Нагадаємо, у депутата Київської облради В’ячеслава Соболєва, на якого у грудні 2019 року було скоєно замах, народився син.

Українські Національні Новини

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