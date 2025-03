Таліби не пускають афганців в аеропорт через встановлення блокпостів

Деталі

CNN повідомляє, що афганці, які пройшли перший етап перевірки, потім піддаються подальшій перевірці з боку афганських спецназівців в аеропорту.

Великі колони талібів контролюють вулиці Кабула після того, як були помічені натовпи людей, що марширували по афганській столиці з національним прапором країни в честь Дня незалежності, засвідчила команда CNN.

Колони, що складаються з двох-трьох пікапів, щонайменше, з шістьма бойовиками “Талібану” в кожному, були помічені в окремих районах Кабула. Також лунали постріли.

Додамо

Щонайменше дві людини були вбиті після того, як таліби відкрили вогонь по натовпу, що святкував День незалежності в Асадабаді, як повідомили Al Jazeera очевидці.

У Джелалабаді бойовики “Талібану” відкрили вогонь по людям, що розмахували афганським прапором під час святкування Дня незалежності, поранивши чоловіка і хлопчика-підлітка.

Today, a large number of people are marching in front of the entrance of the Presidential Palace ARG in Kabul Jan, in which a large number of women and youth are participating, chanting slogans in favor of their country and national flag.#IndependenceDayAfghanistan pic.twitter.com/wTIoQ2N0Kc

— Ihtesham Afghan (@IhteshamAfghan) August 19, 2021

Yesterday, Khost and today Jalalabad: People protest asking Taliban to not change the #AfghanFlag .



A participant tells me the Taliban shot at them but no exact info on casualties. Taliban have not said anything as well.

—

Taliban have returned to a changed #Afghanistan. pic.twitter.com/iZQ7B7KKJc

— Bashir Ahmad Gwakh (@bashirgwakh) August 18, 2021