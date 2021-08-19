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Талибы не пускают афганцев в аэропорт из-за установки блокпостов

Талибы не пускают афганцев в аэропорт из-за установки блокпостов

Киев  •  УНН

 • 20603 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. Боевики “Талибана” заполнили блокпостами аэропорт Кабула. Десятки тысяч людей пытаются бежать из Афганистана с тех пор, как исламистские боевики захватили столицу страны в воскресенье. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

Детали

CNN сообщает, что афганцы, которые прошли первый этап проверки, затем подвергаются дальнейшей проверке со стороны афганских спецназовцев в аэропорту.

Большие колонны талибов контролируют улицы Кабула после того, как были замечены толпы людей, маршировали по афганской столице с национальным флагом страны в честь Дня независимости, показала команда CNN.

Колонны, состоящие из двух-трех пикапов, по меньшей мере, с шестью боевиками “Талибана” в каждом, были замечены в отдельных районах Кабула. Также звучали выстрелы.

Добавим

По меньшей мере два человека были убиты после того, как талибы открыли огонь по толпе, праздновал День независимости в Асадабаде, как сообщили Al Jazeera очевидцы.

В Джелалабаде боевики “Талибана” открыли огонь по людям, размахивали афганским флагом во время празднования Дня независимости, ранив мужчину и мальчика-подростка.

Today, a large number of people are marching in front of the entrance of the Presidential Palace ARG in Kabul Jan, in which a large number of women and youth are participating, chanting slogans in favor of their country and national flag.#IndependenceDayAfghanistan pic.twitter.com/wTIoQ2N0Kc

— Ihtesham Afghan (@IhteshamAfghan) August 19, 2021

Yesterday, Khost and today Jalalabad: People protest asking Taliban to not change the #AfghanFlag

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