Талибы не пускают афганцев в аэропорт из-за установки блокпостов
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Боевики “Талибана” заполнили блокпостами аэропорт Кабула. Десятки тысяч людей пытаются бежать из Афганистана с тех пор, как исламистские боевики захватили столицу страны в воскресенье. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.
Детали
CNN сообщает, что афганцы, которые прошли первый этап проверки, затем подвергаются дальнейшей проверке со стороны афганских спецназовцев в аэропорту.
Большие колонны талибов контролируют улицы Кабула после того, как были замечены толпы людей, маршировали по афганской столице с национальным флагом страны в честь Дня независимости, показала команда CNN.
Колонны, состоящие из двух-трех пикапов, по меньшей мере, с шестью боевиками “Талибана” в каждом, были замечены в отдельных районах Кабула. Также звучали выстрелы.
Добавим
По меньшей мере два человека были убиты после того, как талибы открыли огонь по толпе, праздновал День независимости в Асадабаде, как сообщили Al Jazeera очевидцы.
В Джелалабаде боевики “Талибана” открыли огонь по людям, размахивали афганским флагом во время празднования Дня независимости, ранив мужчину и мальчика-подростка.
Today, a large number of people are marching in front of the entrance of the Presidential Palace ARG in Kabul Jan, in which a large number of women and youth are participating, chanting slogans in favor of their country and national flag.#IndependenceDayAfghanistan pic.twitter.com/wTIoQ2N0Kc— Ihtesham Afghan (@IhteshamAfghan) August 19, 2021
Yesterday, Khost and today Jalalabad: People protest asking Taliban to not change the #AfghanFlag