Суд у РФ залишив затриманого за хабар О.Улюкаєва під домашнім арештом

"Рішення про обрання запобіжного заходу залишити без зміни", - оголосила рішення суддя Лариса Полякова.

Суд також відхилив клопотання захисту, який просив дозволити Улюкаєву двічі в день здійснювати прогулянки, а також спілкуватися з пресою.

Нагадаємо, у ніч на вівторок, 15 листопада, Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу проти міністра економічного розвитку Олексія Улюкаєва.

За даними слідства, Олексій Улюкаєв 14 листопада 2016 року одержав 2 млн дол. за видану мінекономрозвитку РФ позитивну оцінку, яка дозволила компанії “Роснефть” здійснити операцію з придбання державного пакета акцій “Башнефть” у розмірі 50%.