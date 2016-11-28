Суд у РФ залишив затриманого за хабар О.Улюкаєва під домашнім арештом
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Московський міський суд в понеділок визнав законним домашній арешт колишнього міністра економічного розвитку РФ Олексія Улюкаєва, обвинуваченого в отриманні хабара в 2 мільйони доларів. Рішення оголосила суддя Лариса Полякова, передає УНН з посиланням на РИА Новости.
"Рішення про обрання запобіжного заходу залишити без зміни", - оголосила рішення суддя Лариса Полякова.
Суд також відхилив клопотання захисту, який просив дозволити Улюкаєву двічі в день здійснювати прогулянки, а також спілкуватися з пресою.
Нагадаємо, у ніч на вівторок, 15 листопада, Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу проти міністра економічного розвитку Олексія Улюкаєва.
За даними слідства, Олексій Улюкаєв 14 листопада 2016 року одержав 2 млн дол. за видану мінекономрозвитку РФ позитивну оцінку, яка дозволила компанії “Роснефть” здійснити операцію з придбання державного пакета акцій “Башнефть” у розмірі 50%.