Суд в РФ оставил задержанного за взятку А.Улюкаева под домашним арестом
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Московский городской суд в понедельник признал законным домашний арест бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении взятки в 2 миллиона долларов. Решение огласила судья Лариса Полякова, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
"Решение об избрании меры пресечения оставить без изменения", - огласила решение судья Лариса Полякова.
Суд также отклонил ходатайство защиты, которая просила позволить А.Улюкаеву дважды в день совершать прогулки, а также общаться с прессой.