Суд у Криму продовжив дослідження доказів у справі А.Чийгоза
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. "Верховний суд" Криму розпочав чергове засідання у справі заступника голови Меджлісу кримських татар Ахтема Чийгоза, продовживши дослідження речових доказів. Про це адвокат Микола Полозов написав у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.
"У засіданні у справі Ахтема Чийгоза триває дослідження речових доказів - фотографій", - написав він.
Нагадаємо, А.Чийгозу інкримінують "організацію та участь у масових безладах під стінами" кримського парламенту 26 лютого 2014 року. Раніше арешт А.Чийгоза у Криму продовжили до 8 квітня.
Адвокат М.Полозов не виключив, що суд у Криму прискорює судовий процес у справі А.Чийгоза, щоб винести вирок до 26 лютого - “річниці” його затримання.