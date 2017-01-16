Суд в Крыму продолжил исследования доказательств по делу А.Чийгоза
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. "Верховный суд" Крыма начал очередное заседание по делу заместителя председателя Меджлиса крымских татар Ахтема Чийгоза, продолжил исследования вещественных доказательств. Об этом адвокат Николай Полозов написал в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.
"В заседании по делу Ахтема Чийгоза продолжается исследование вещественных доказательств - фотографий", - написал он.
Напомним, А.Чийгозу инкриминируют "организацию и участие в массовых беспорядках у стен" крымского парламента 26 февраля 2014 года. Ранее арест А.Чийгоза в Крыму продлили до 8 апреля .
Адвокат Н.Полозов не исключил, что суд в Крыму ускоряет судебный процесс по делу А.Чийгоза, чтобы вынести приговор до 26 февраля - "годовщины" его задержания.