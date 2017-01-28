Суд арештував четвертого підозрюваного у справі ДПЗКУ і визначив заставу у розмірі 20 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Солом’янський районний суд міста Києва сьогодні обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 20 млн грн. четвертому підозрюваному у завданні збитків ПАТ “Державна продовольча зернова корпорація” (далі — ДПЗКУ), передає УНН із посиланням на прес-службу НАБУ.
Як повідомили у прес-службі НАБУ, напередодні той же суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави іншим трьом підозрюваним у завданні збитків ПАТ “Державна продовольча зернова корпорація” (далі — ДПЗКУ) у розмірі понад 60 млн дол. США (понад 1,6 млрд грн).
Досудове розслідування за наведеними фактами детективи Бюро розпочали в липні 2016 року.
Нагадаємо, 27 січня Солом’янський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави трьом підозрюваним у завданні збитків ПАТ “Державна продовольча зернова корпорація” (ДПЗКУ).