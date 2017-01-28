Суд арестовал четвертого подозреваемого по делу ГПЗКУ и определил залог в размере 20 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. Соломенский районный суд города Киева сегодня избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 20 млн грн. четвертому подозреваемому в нанесении ущерба ПАО "Государственная продовольственная зерновая корпорация", передает УНН со ссылкой на пресс-службу НАБУ.
Как сообщили в пресс-службе НАБУ, накануне тот же суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога другим трем подозреваемым в причинении убытков ПАО "Государственная продовольственная зерновая корпорация" (ГПЗКУ) в размере более 60 млн долл. США (более 1,6 млрд грн).
Досудебное расследование по приведенным фактам детективы Бюро начали в июле 2016 года.
Напомним, 27 января Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога трем подозреваемым в нанесении ущерба ПАО "Государственная продовольственная зерновая корпорация" (ГПЗКУ).